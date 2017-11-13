Президент Європарламенту: Британія має сплатити 60 млрд євро за Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Велика Британія повинна сплатити за вихід з Євросоюзу щонайменше 60 млрд євро. Таку думку в інтерв'ю виданню Berliner Morgenpost висловив президент Європарламенту Антоніо Таяні, передає УНН.
"На мій погляд, це повинно бути щонайменше 60 мільярдів євро. Якщо ЄС отримає менше, європейським громадянам доведеться сплатити цю різницю. Але чому німці, італійці, іспанці чи голландці мають сплачувати британський законопроект?" - зазначив він.
На думку А.Таяні, Велика Британія може вийти з ЄС до березня 2019 року, лише якщо їй вдасться виконати угоду за трьома головними пунктами - щодо забезпечення прав громадян країн ЄС, кордону між Ірландією і Північною Ірландією і виплат Євросоюзу.
"Це можливо тільки в тому випадку, якщо до кінця поточного року ми досягнемо рамкової угоди про три основні пункти. Тільки на цій основі ми можемо присвятити себе майбутнім торговим відносинам з Великою Британією. Проблема не в нас: ЄС говорить в один голос. Швидше за все, уряд у Лондоні боряться з великими труднощами", - додав голова Європарламенту.
Як повідомляв УНН, британський уряд внесе до законодавства з Brexit поправку із зазначенням точного часу виходу з ЄС - 29 березня 2019 року.