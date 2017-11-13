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Президент Европарламента: Британия должна заплатить 60 млрд евро за Brexit

Президент Европарламента: Британия должна заплатить 60 млрд евро за Brexit

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Великобритания должна заплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро. Такое мнение в интервью изданию Berliner Morgenpost высказал президент Европарламента Антонио Таяни, передает УНН.

"На мой взгляд, это должно быть не менее 60 млрд евро. Если ЕС получит меньше, европейским гражданам придется заплатить эту разницу. Но почему немцы, итальянцы, испанцы или голландцы должны оплачивать британский законопроект?" - отметил он.

По мнению А.Таяни, Великобритания может выйти из ЕС до марта 2019 года, только если ей удастся выполнить соглашение по трем основным пунктам - по обеспечению прав граждан стран ЕС, границы между Ирландией и Северной Ирландией и выплат Евросоюзу.

"Это возможно только в том случае, если до конца текущего года мы достигнем рамочного соглашения по трем основным пунктам. Только на этой основе мы можем посвятить себя будущим торговым отношениям с Великобританией. Проблема не в нас: ЕС говорит в один голос. Скорее все, правительство в Лондоне борется с большим трудом", - добавил глава Европарламента.

Как сообщал УНН, британское правительство внесет в законодательство по Brexit поправку с указанием точного времени выхода из ЕС - 29 марта 2019 года.

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