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Експерти підрахували вартість Brexit для британської сім’ї

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Після проведення референдуму про вихід з Євросоюзу, кожна британська сім'я щорічно втрачає в середньому близько 404 фунти стерлінгів (534 долара США). Таку інформацію оприлюднено в дослідженні Центру економічних показників Лондонської школи економіки (Centre for Economic Performance), передає УНН.

Результатом проведення референдуму став вплив на інфляцію, реальну заробітну плату і рівень життя у Великій Британії, зазначено в дослідженні.

Brexit коштує середньостатистичному британському домогосподарству близько 7,74 фунта стерлінгів (10,23 долара США) на тиждень за рахунок підвищення цін.

Вплив зростання цін внаслідок референдуму по Brexit еквівалентний до скорочення річної заробітної плати середнього робітника в розмірі 448 фунта стерлінгів (592 долара США), сказано в дослідженні.

Експерти відзначили, що від зростання рівня інфляції найбільше постраждали Шотландія, Уельс і Північна Ірландія, найменше - Лондон.

Нагадаємо, Велика Британія повинна сплатити за вихід з Євросоюзу щонайменше 60 млрд євро.

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