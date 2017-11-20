Эксперты подсчитали стоимость Brexit для британской семьи

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. После проведения референдума о выходе из Евросоюза, каждая британская семья ежегодно теряет в среднем около 404 фунтов стерлингов (534 доллара США). Такая информация обнародована в исследовании Центра экономических показателей Лондонской школы экономики (Centre for Economic Performance), передает УНН.

Результатом проведения референдума стало влияние на инфляцию, реальную заработную плату и уровень жизни в Великобритании, говорится в исследовании.

Brexit стоит среднестатистическому британскому домохозяйству около 7,74 фунта стерлингов (10,23 доллара США) в неделю за счет повышения цен.

Влияние роста цен в результате референдума по Brexit эквивалентный к сокращению годовой заработной платы среднего рабочего в размере 448 фунта стерлингов (592 доллара США), говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что от роста уровня инфляции больше всего пострадали Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, меньше - Лондон.

Напомним, Великобритания должна уплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро.

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