Эксперты подсчитали стоимость Brexit для британской семьи

Результатом проведения референдума стало влияние на инфляцию, реальную заработную плату и уровень жизни в Великобритании, говорится в исследовании.

Brexit стоит среднестатистическому британскому домохозяйству около 7,74 фунта стерлингов (10,23 доллара США) в неделю за счет повышения цен.

Влияние роста цен в результате референдума по Brexit эквивалентный к сокращению годовой заработной платы среднего рабочего в размере 448 фунта стерлингов (592 доллара США), говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что от роста уровня инфляции больше всего пострадали Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, меньше - Лондон.

Напомним, Великобритания должна уплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро.



