Из-за Brexit европейские банки вывели из Британии 350 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Европейские банки вывели из Великобритании активы на сумму 350 млрд евро за период с июня 2016 по июнь 2017 года, пишет издание Financial Times со ссылкой на официальную статистику Евросоюза, передает УНН.
За год размещены в Великобритании активы банков стран-членов ЕС сократились на 17% - с 1,94 до 1,59 триллиона евро. Общая сумма финансовых обязательств также упала с 1,67 до 1,34 триллиона евро.
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Специалисты связывают вывод активов с опасениями возможных потерь из-за Brexit и ожидают, что тенденция сохранится до окончательного выхода Великобритании из состава ЕС в марте 2019 года.
Напомним, после проведения референдума о выходе из Евросоюза, каждая британская семья ежегодно теряет в среднем около 404 фунтов стерлингов (534 доллара США).