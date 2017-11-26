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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 23938 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 38449 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Из-за Brexit европейские банки вывели из Британии 350 млрд евро

Из-за Brexit европейские банки вывели из Британии 350 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 23114 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Европейские банки вывели из Великобритании активы на сумму 350 млрд евро за период с июня 2016 по июнь 2017 года, пишет издание Financial Times со ссылкой на официальную статистику Евросоюза, передает УНН.

За год размещены в Великобритании активы банков стран-членов ЕС сократились на 17% - с 1,94 до 1,59 триллиона евро. Общая сумма финансовых обязательств также упала с 1,67 до 1,34 триллиона евро.

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Специалисты связывают вывод активов с опасениями возможных потерь из-за Brexit и ожидают, что тенденция сохранится до окончательного выхода Великобритании из состава ЕС в марте 2019 года.

Напомним, после проведения референдума о выходе из Евросоюза, каждая британская семья ежегодно теряет в среднем около 404 фунтов стерлингов (534 доллара США).

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