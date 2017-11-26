Фінальну суму за Brexit для Британії збережуть у таємниці

Згідно з інформацією від джерел у групі переговірників з боку Брюсселя, Тереза Мей запевнила, що після зустрічі на минулому тижні уряд Великобританії готовий надати більшу суму заради організації переговорів щодо торгової частини на саміті в Брюсселі у наступному місяці.

За інформацією інсайдерів, аби уникнути політичного шуму конкретні цифри не оприлюднюватимуться.

“Важливо, щоб британці вказали, що буде зроблено і як. А не скільки” — зазначив представник ЄС.

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Сама ідея засекретити розмір рахунку за вихід з ЄС може не сподобатися британським євро скептикам, оскільки вони неодноразово висловлювали побоювання, що уряд може заплатите більше, ніж потрібно.