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Британія та Євросоюз узгодили суму компенсації за Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Лондон і Брюссель погодили суму фінансових зобов'язань Великої Британії перед ЄС в розмірі 60 млрд євро, передає УНН з посиланням на The Telegraph. 

Велика Британія і Євросоюз досягли домовленості про обсяг фінансових зобов’язань Лондона перед Брюсселем в розмірі 60 млрд євро.

За розрахунками Єврокомісії, кошти повинні бути сплачені до 2020 року, оскільки, перебуваючи в складі ЄС, Велика Британія зобов’язалося брати участь у фінансуванні європейських програм, розрахованих на період з 2014 по 2020 роки.

Зазначається, що фінансові зобов’язання Великої Британії перед ЄС є одним з ключових питань, без компромісу за якими Євросоюз відмовляється переходити до другої фази переговорів по Brexit. Крім того, Брюссель хоче домогтися від Лондона ясності в таких питаннях, як права громадян кожної зі сторін після завершення процесу Brexit і облаштування кордону між Північною Ірландією і членом ЄС Ірландією.

Як повідомляв УНН, у Facebook і Twitter розкажуть про можливий вплив РФ на “Brexit”.

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