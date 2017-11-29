Великобритания и Евросоюз согласовали сумму компенсации за Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро.

По расчетам Еврокомиссии, средства должны быть оплачены до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, Великобритания обязалось участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 годы.

Отмечается, что финансовые обязательства Великобритании перед ЕС является одним из ключевых вопросов, без компромисса по которым Евросоюз отказывается переходить ко второй фазе переговоров по Brexit. Кроме того, Брюссель хочет добиться от Лондона ясности в таких вопросах, как права граждан каждой из сторон после завершения процесса Brexit и обустройства границы между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией.

Как сообщал УНН, в Facebook и Twitter расскажут о возможном влиянии РФ на “Brexit”.