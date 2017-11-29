У Facebook і Twitter розкажуть про можливий вплив РФ на "Brexit"

“Компанії Facebook і Twitter погодилися поділитися з владою Британії інформацією про можливе втручання Росії у референдум про вихід Британії з Євросоюзу влітку 2016 року”, — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що Facebook планує відповісти на питання британської виборчої комісії в середині грудня, а у Twitter повідомили, що нададуть необхідну інформацію протягом найближчих тижнів.

Також, як повідомляє виданння, компанія Google також відгукнулася на вимоги виборчої комісії.

Як повідомляв УНН, фінальну суму за Brexit для Британії збережуть у таємниці.