В Facebook и Twitter расскажут о возможном влиянии РФ на "Brexit"

“Компании Facebook и Twitter согласились поделиться с властью Британии информацией о возможном вмешательстве России в референдум о выходе Британии из Евросоюза летом 2016 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Facebook планирует ответить на вопрос британской избирательной комиссии в середине декабря, а в Twitter сообщили, что предоставят необходимую информацию в течении ближайших недель.

Также, как сообщает виданння, компания Google также откликнулась на требования избирательной комиссии.

Как сообщал УНН, финальную сумму за Brexit для Британии сохранят в тайне .