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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79640 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70137 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77189 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84375 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118756 просмотра

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В Facebook и Twitter расскажут о возможном влиянии РФ на "Brexit"

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Компании Facebook и Twitter предоставят власти Великобритании информацию о возможном вмешательстве России в референдум о выходе Британии из Евросоюза летом 2016 года, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.

“Компании Facebook и Twitter согласились поделиться с властью Британии информацией о возможном вмешательстве России в референдум о выходе Британии из Евросоюза летом 2016 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Facebook планирует ответить на вопрос британской избирательной комиссии в середине декабря, а в Twitter сообщили, что предоставят необходимую информацию в течении ближайших недель.

Также, как сообщает виданння, компания Google также откликнулась на требования избирательной комиссии.

Как сообщал УНН, финальную сумму за Brexit для Британии сохранят в тайне .

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