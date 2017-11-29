В Facebook и Twitter расскажут о возможном влиянии РФ на "Brexit"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Компании Facebook и Twitter предоставят власти Великобритании информацию о возможном вмешательстве России в референдум о выходе Британии из Евросоюза летом 2016 года, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.
“Компании Facebook и Twitter согласились поделиться с властью Британии информацией о возможном вмешательстве России в референдум о выходе Британии из Евросоюза летом 2016 года”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Facebook планирует ответить на вопрос британской избирательной комиссии в середине декабря, а в Twitter сообщили, что предоставят необходимую информацию в течении ближайших недель.
Также, как сообщает виданння, компания Google также откликнулась на требования избирательной комиссии.
Как сообщал УНН, финальную сумму за Brexit для Британии сохранят в тайне .