Брюссель и Лондон не смогли договориться по Brexit, - Юнкер

"Несмотря на наши настойчивые усилия и значительный прогресс, который достигнут нами и нашими командами по остальным вопросам, сегодня не было возможно достичь окончательного соглашения", - сообщил Юнкер.

Также глава ЕК выразил надежду, что на этой неделе стороны смогут продвинуться вперед во время переговоров, что, в свою очередь, позволит лидерам 27 государств-членов ЕС во время саммита на следующей неделе утвердить переход к следующей стадии переговоров с Лондоном.

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Кроме того, Юнкер отметил, что отсутствие окончательного согласия между Брюсселем и Лондоном по итогам переговоров в понедельник "не является провалом".

Напомним, Лондон и Брюссель согласовали сумму финансовых обязательств Великобритании перед ЕС в размере 60 млрд евро.