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Брюссель и Лондон не смогли договориться по Brexit, - Юнкер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Председатель Европейской Комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Европейскому Союзу и Великобритании не удалось достичь прорыва в переговорах по выходу королевства из состава ЕС. Об этом он сообщил на брифинге по итогам переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй, которые состоялись в понедельник, 4 декабря, в Брюсселе, сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Несмотря на наши настойчивые усилия и значительный прогресс, который достигнут нами и нашими командами по остальным вопросам, сегодня не было возможно достичь окончательного соглашения", - сообщил Юнкер.

Также глава ЕК выразил надежду, что на этой неделе стороны смогут продвинуться вперед во время переговоров, что, в свою очередь, позволит лидерам 27 государств-членов ЕС во время саммита на следующей неделе утвердить переход к следующей стадии переговоров с Лондоном.

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Кроме того, Юнкер отметил, что отсутствие окончательного согласия между Брюсселем и Лондоном по итогам переговоров в понедельник "не является провалом".

Напомним, Лондон и Брюссель согласовали сумму финансовых обязательств Великобритании перед ЕС в размере 60 млрд евро.

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