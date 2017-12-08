Мей і Юнкер почали екстрену зустріч щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер почали екстрену зустріч у Брюсселі. Про це повідомив прес-секретар Єврокомісії Маргарітіс Схінас у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
Переговори очільниці британського уряду і голови Єврокомісії стосуються угоди щодо Brexit.
За даними англійських ЗМІ, зокрема, сторони торкнуться теми кордону з Ірландією після виходу Британії з ЄС.
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Після цього Мей і Юнкер збираються провести прес-конференцію.
Раніше Юнкер заявив, що Брюссель і Лондон не змогли домовитися щодо Brexit.
President @JunckerEU welcomes Prime Minister @theresa_may. Working breakfast underway. pic.twitter.com/9mYXCS1FIj— Margaritis Schinas (@MargSchinas) 8 грудня 2017 р.