Метапневмовирус: в ЦОЗ объяснили, кто в группе риска

В группу повышенного риска по заражению метапневмовирусом (HMPV) входят, в частности, новорожденные дети и пожилые люди. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Михаил Росада в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

«Так же как метапневмовирус, коронавирус или вирус гриппа, они наиболее опасны для лиц пожилого возраста, лиц с пониженным иммунитетом. Что касается метапневмовируса, то дети первого года жизни более уязвимы. Я бы не назвал это особо опасным, но да, это категория риска», - сказал Росада.

Он отметил, что врачи готовы к встрече с острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым относится и метапневмовирус.

«Врачи готовы к встрече с острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым относится и метапневмовирус, и коронавирус, и еще множество других вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Метапневмовирус относится к таким вирусам, он не имеет никаких особенностей», - сказал Росада.

По его словам, метапневмовирус имеет все симптомы острых респираторных инфекций - температура, насморк, боль в горле.

«Есть отличия, которые известны только специалистам, - это пути проникновения в организм: если вирус проникает через верхние дыхательные пути, то метапневмовирус проникает через легочную ткань. Особенностей распространения нет никаких. Это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем, поэтому защитная маска защищает от инфицирования», - рассказал Росада.

Дополнение

9 января сообщалось, что, по данным Минздрава, в Украине с начала эпидсезона у 14 человек медики диагностировали метапневмовирус. Это на 10 случаев меньше, чем в прошлом году в это время.

В столице выявлен один лабораторно подтвержденный случай метапневмовируса человека. Вирус не является новым для Украины, а уровень заболеваемости им пока ниже предыдущих лет.

Как рассказали в Минздраве, для метапневмовируса (HMPV) характерна сезонность, как и для других вирусов респираторной группы. Однако циркуляция HMPV начинается преимущественно зимой и продолжается до весны.

Симптомы заболевания похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. По сравнению с гриппом метапневмовирус обычно протекает значительно легче и редко вызывает осложнения.