Метапневмовірус: у ЦГЗ пояснили, хто в групі ризику

У групу підвищеного ризику щодо зараження метапневмовірусом (HMPV) входять, зокрема, новонароджені діти та люди похилого віку. Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ Михайло Росада в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Деталі

"Так само як метапневмовірус, коронавірус чи вірус грипу, вони є найбільш небезпечні для осіб літнього віку, осіб зі зниженим імунітетом. Щодо метапневмовірусу, то діти першого року життя більш вразливі. Я б не назвав це особливо небезпечним, але так, це категорія ризику", - сказав Росада.

Він зазначив, що лікарі готові до зустрічі з гострими респіраторними вірусними інфекціями, до яких належить і метапневмовірус.

"Лікарі готові до зустрічі з гострими респіраторними вірусними інфекціями, до яких відноситься й метапневмовірус, і коронавірус, і ще безліч інших вірусів, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Метапневмовірус відноситься до таких вірусів, він не має ніяких особливостей", - сказав Росада.

За його словами, метапневмовірус має всі симптоми гострих респіраторних інфекцій - температура, нежить, біль у горлі.

"Є відмінності, які відомі тільки спеціалістам, - це шляхи проникнення в організм: якщо вірус проникає через верхні дихальні шляхи, то метапневмовірус проникає через легеневу тканину. Особливостей розповсюдження немає ніяких. Це вірус, який розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, тому захисна маска захищає від інфікування", - розповів Росада.

Доповнення

9 січня повідомлялося, що, за даними МОЗ, в Україні від початку епідсезону у 14 людей медики діагностували метапневмовірус. Це на 10 випадків менше, ніж минулого року в цей час.

У столиці виявлено один лабораторно підтверджений випадок метапневмовірусу людини. Вірус не є новим для України, а рівень захворюваності на нього наразі нижчий за попередні роки.

Як розповіли в МОЗ, для метапневмовірусу (HMPV) характерна сезонність, як і для інших вірусів респіраторної групи. Однак циркуляція HMPV починається переважно взимку і триває до весни.

Симптоми захворювання схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, підвищена температура. Порівняно з грипом метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й рідко спричиняє ускладнення.