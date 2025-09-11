Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ

$41.210.09
48.240.05
ukenru
Эксклюзив
09:16 • 1148 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 11509 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 29174 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 40769 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 90839 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 49295 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47176 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43243 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 83280 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 103144 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
45%
756мм
Популярные новости
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video11 сентября, 01:25 • 27754 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 16937 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 16856 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 10465 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 10707 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 29174 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 90839 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 83280 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 62622 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 103144 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 3460 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 24568 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 89157 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 80569 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 76160 просмотра
Актуальное
Хранитель
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ

Киев • УНН

 • 150 просмотра

15-летний парень, пострадавший от российского обстрела 10 августа на Купянщине, умер в харьковской больнице. Врачи месяц боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ

После российского обстрела Купянского района 10 августа 15-летний парень был доставлен в харьковскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Сегодня, 11 сентября, он умер, сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, пишет УНН.

Детали

В больнице Харькова умер 15-летний парень, который 10 августа пострадал в результате российского обстрела в Купянском районе. После вражеской атаки в с. Песчаное парень был доставлен в медучреждение в очень тяжелом состоянии, он был на аппарате ИВЛ

- говорится в сообщении.

Синегубов отмечает, что в течение месяца врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, но к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми.

В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете09.09.25, 13:12 • 3414 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Олег Синегубов
Харьков