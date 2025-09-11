Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ

После российского обстрела Купянского района 10 августа 15-летний парень был доставлен в харьковскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Сегодня, 11 сентября, он умер, сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, пишет УНН.

