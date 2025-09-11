Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ
Киев • УНН
15-летний парень, пострадавший от российского обстрела 10 августа на Купянщине, умер в харьковской больнице. Врачи месяц боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
После российского обстрела Купянского района 10 августа 15-летний парень был доставлен в харьковскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Сегодня, 11 сентября, он умер, сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, пишет УНН.
Детали
В больнице Харькова умер 15-летний парень, который 10 августа пострадал в результате российского обстрела в Купянском районе. После вражеской атаки в с. Песчаное парень был доставлен в медучреждение в очень тяжелом состоянии, он был на аппарате ИВЛ
Синегубов отмечает, что в течение месяца врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, но к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми.
