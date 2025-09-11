$41.210.09
Ексклюзив
09:16 • 916 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 11276 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 28800 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 40572 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 90487 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 49194 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47106 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43212 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 83087 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 102955 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф

Київ • УНН

 • 44 перегляди

15-річний хлопець, який постраждав від російського обстрілу 10 серпня на Куп'янщині, помер у харківській лікарні. Лікарі місяць боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.

Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф

Після російського обстрілу 10 серпня Куп’янського району 15-річного хлопця доставили до харківської лікарні у вкрай важкому стані. Сьогодні, 11 вересня, він помер, повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОДА, пише УНН.

Деталі

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі. Після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ

- йдеться у дописі.

Синєгубов зазначає, що протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитину, але на жаль, травми виявилися надто важкими.

На Харківщині двоє дітей підірвалися на невідомому предметі09.09.25, 13:12 • 3414 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Олег Синєгубов
Харків