Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф
Київ • УНН
15-річний хлопець, який постраждав від російського обстрілу 10 серпня на Куп'янщині, помер у харківській лікарні. Лікарі місяць боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.
Після російського обстрілу 10 серпня Куп’янського району 15-річного хлопця доставили до харківської лікарні у вкрай важкому стані. Сьогодні, 11 вересня, він помер, повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОДА, пише УНН.
Деталі
У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі. Після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ
Синєгубов зазначає, що протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитину, але на жаль, травми виявилися надто важкими.
