Местами туманы и до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине 24 октября ожидается сухая погода с температурой ночью 1-10°, днем 9-17°. На западе и севере возможен туман, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

Как сообщили синоптики, сегодня без осадков. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в южной части 5-10°, на высокогорье Карпат от 2° тепла до 3° мороза; днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

Прогноз погоды по Киевской области

Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°. По Киеву температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.