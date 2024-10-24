Місцями тумани і до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 24 жовтня очікується суха погода з температурою вночі 1-10°, вдень 9-17°. На заході та півночі можливий туман, вітер північно-західний 5-10 м/с.
В Україні 24 жовтня очікується суха погода з температурою вночі 1-10°, вдень 9-17°. На заході та півночі можливий туман, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів. Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, у південній частині 5-10°, на високогір'ї Карпат від 2° тепла до 3° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°.
Прогноз погоди по Київській області
Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°. По Києву температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.