Месть за Авдеевку: "АТЭШ" совершил диверсию в волгоградской области

Партизаны отомстили за Авдеевку, выполнив диверсионную операцию в волгоградской области. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Представитель движения "АТЕШ" совершил диверсию, поджегши релейный шкаф на станции Максима Горького в волгограде. Этот акт был направлен на приостановление переброски военной техники, проходящей через данный важный логистический узел.

Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Эта станция - важный узел, через который военные склады идут в Крым и ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы. Это месть за Авдеевку! - "АТЕШ".

Добавим

Организация не разглашает дату проведения диверсии из соображений безопасности агента, который осуществил операцию.

"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине