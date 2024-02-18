Месть за Авдеевку: "АТЭШ" совершил диверсию в волгоградской области
Киев • УНН
Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" отомстили за Авдеевку, подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции имени Максима Горького в волгограде, чтобы сорвать переброску военной техники через этот важный логистический узел.
Партизаны отомстили за Авдеевку, выполнив диверсионную операцию в волгоградской области. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Представитель движения "АТЕШ" совершил диверсию, поджегши релейный шкаф на станции Максима Горького в волгограде. Этот акт был направлен на приостановление переброски военной техники, проходящей через данный важный логистический узел.
Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Эта станция - важный узел, через который военные склады идут в Крым и ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы. Это месть за Авдеевку!
Добавим
Организация не разглашает дату проведения диверсии из соображений безопасности агента, который осуществил операцию.
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Месть за Авдеевку: "АТЭШ" совершил диверсию в волгоградской области
Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" отомстили за Авдеевку, подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции имени Максима Горького в волгограде, чтобы сорвать переброску военной техники через этот важный логистический узел.
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