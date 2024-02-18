Помста за Авдіївку: "АТЕШ" здійснив диверсію у волгоградській області

Партизани помстилися за Авдіївку, виконавши диверсійну операцію у волгоградській області. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

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Представник руху "АТЕШ" здійснив диверсію, підпаливши релейну шафу на станції Максима Горького у волгограді. Цей акт був спрямований на призупинення перекидання військової техніки, що проходить через даний важливий логістичний вузол.

Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція – важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та ростова. Тепер у окупантів будуть із цим проблеми. Це помста за Авдіївку!