Мерц должен был бы уделять больше времени решению войны в Украине и меньше вмешиваться в дела Ирана — Трамп

Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,5% и замедление роста ВВП
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от Украины
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Популярные новости
Цена на нефть Brent достигла 4-летнего максимума, превысив $12630 апреля, 05:37 • 6376 просмотра
США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету против Ирана - Bloomberg30 апреля, 07:10 • 26075 просмотра
Мошенник под видом СБУ выманил у народной артистки более $135 тысяч, его задержали - прокуратураVideo30 апреля, 08:52 • 12543 просмотра
Атака рф на Днепровский район - количество пострадавших возросло до 11 человекPhotoVideo09:34 • 8556 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться10:03 • 20874 просмотра
публикации
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
Эксклюзив
13:31 • 10340 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться10:03 • 20946 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 35777 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Эксклюзив
30 апреля, 06:20 • 35967 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом29 апреля, 12:47 • 72988 просмотра
Мерц должен был бы уделять больше времени решению войны в Украине и меньше вмешиваться в дела Ирана — Трамп

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Дональд Трамп призвал канцлера Германии уделять больше внимания войне в Украине. Также он пригрозил сокращением численности американских войск.

Мерц должен был бы уделять больше времени решению войны в Украине и меньше вмешиваться в дела Ирана — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует больше уделять внимания окончанию войны в Украине и меньше вмешиваться в дела тех, кто избавляет мир от ядерной угрозы со стороны Ирана. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truthsocial, передает УНН

Канцлер Германии должен был бы уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной (где он оказался абсолютно неэффективным) и наведению порядка в своей расшатанной стране, особенно в вопросах иммиграции и энергетики, а меньше — вмешательству в дела тех, кто избавляет мир от ядерной угрозы со стороны Ирана, делая тем самым мир, в том числе и Германию, более безопасным местом 

— написал Трамп. 

Дополнение

Трамп пригрозил сокращением войск США в Германии на фоне конфликта с Мерцем.

27 апреля Мерц раскритиковал политику США в отношении Ирана, заявив об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона и отметив, что иранское руководство «унижает» США во время переговоров.

Трамп ответил на позицию Мерца по Ирану, указав, что «он не знает, о чем говорит».

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул связь с США и НАТО во время визита в армию в четверг, не отвечая напрямую на комментарии президента США, сделанные накануне вечером. 

Павел Башинский

