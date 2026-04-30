Мерц должен был бы уделять больше времени решению войны в Украине и меньше вмешиваться в дела Ирана — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует больше уделять внимания окончанию войны в Украине и меньше вмешиваться в дела тех, кто избавляет мир от ядерной угрозы со стороны Ирана. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truthsocial, передает УНН.

Канцлер Германии должен был бы уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной (где он оказался абсолютно неэффективным) и наведению порядка в своей расшатанной стране, особенно в вопросах иммиграции и энергетики, а меньше — вмешательству в дела тех, кто избавляет мир от ядерной угрозы со стороны Ирана, делая тем самым мир, в том числе и Германию, более безопасным местом — написал Трамп.

27 апреля Мерц раскритиковал политику США в отношении Ирана, заявив об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона и отметив, что иранское руководство «унижает» США во время переговоров.

Трамп ответил на позицию Мерца по Ирану, указав, что «он не знает, о чем говорит».

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул связь с США и НАТО во время визита в армию в четверг, не отвечая напрямую на комментарии президента США, сделанные накануне вечером.