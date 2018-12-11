МЭРТ решил упростить розничную торговлю алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предлагает упростить розничную торговлю алкогольными напитками. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина, опубликованный на сайте министерства, передает УНН.
Согласно документу, министерство предлагает отменить постановление правительства №854 от 30 июня 1996 года об утверждении правил розничной торговли алкоголем.
Сообщается, что это позволит снизить регуляторное давление на субъекты хозяйствования, а также уменьшить финансовые и временные затраты бизнеса на выполнение неактуальных требований.
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По информации МЭРТ, постановление правительства от 1996 года необоснованно требует, чтобы работники, которые осуществляют хранение и продажу алкогольных напитков, имели профессиональное образование или подготовку.
"Согласно данным требованиям, такие работники должны иметь профессиональное образование (подготовку): знать ассортимент и качественные характеристики напитков, признаки брака, правила подготовки напитков к продаже, принципы их размещения и выкладки; правила хранения и сроки реализации напитков; правила работы с регистраторами расчетных операций, порядок расчетов с покупателями; виды торгового оборудования, инвентаря и правила пользования ими; санитарные нормы и правила; правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, требования законодательства по ограничению продажи алкогольных напитков", - говорится в документе.
Кроме того, сейчас документы, по которым в торговую сеть поступили алкогольные напитки, должны содержать регистрационные номера сертификата, хотя обязательная сертификация алкогольных напитков была отменена ещё в 2015 году.
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В МЭРТ считают, что отмена таких правил уменьшит регуляторное давление на субъекты хозяйствования, что приводит к определенным финансовым и временным затратам, и ни в коем случае не способствует его развитию.
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