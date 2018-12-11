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МЭРТ решил упростить розничную торговлю алкоголем

Киев • УНН

 • 11271 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предлагает упростить розничную торговлю алкогольными напитками. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина, опубликованный на сайте министерства, передает УНН.

МЭРТ решил упростить розничную торговлю алкоголем

Согласно документу, министерство предлагает отменить постановление правительства №854 от 30 июня 1996 года об утверждении правил розничной торговли алкоголем.

Сообщается, что это позволит снизить регуляторное давление на субъекты хозяйствования, а также уменьшить финансовые и временные затраты бизнеса на выполнение неактуальных требований.

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По информации МЭРТ, постановление правительства от 1996 года необоснованно требует, чтобы работники, которые осуществляют хранение и продажу алкогольных напитков, имели профессиональное образование или подготовку.

"Согласно данным требованиям, такие работники должны иметь профессиональное образование (подготовку): знать ассортимент и качественные характеристики напитков, признаки брака, правила подготовки напитков к продаже, принципы их размещения и выкладки; правила хранения и сроки реализации напитков; правила работы с регистраторами расчетных операций, порядок расчетов с покупателями; виды торгового оборудования, инвентаря и правила пользования ими; санитарные нормы и правила; правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, требования законодательства по ограничению продажи алкогольных напитков", - говорится в документе.

Кроме того, сейчас документы, по которым в торговую сеть поступили алкогольные напитки, должны содержать регистрационные номера сертификата, хотя обязательная сертификация алкогольных напитков была отменена ещё в 2015 году.

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В МЭРТ считают, что отмена таких правил уменьшит регуляторное давление на субъекты хозяйствования, что приводит к определенным финансовым и временным затратам, и ни в коем случае не способствует его развитию.

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