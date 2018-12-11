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MIM-104 Patriot

МЕРТ вирішив спростити роздрібну торгівлю алкоголем

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України пропонує спростити роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Про це свідчить проект постанови Кабміну, опублікований на сайті міністерства, передає УНН.

МЕРТ вирішив спростити роздрібну торгівлю алкоголем

Згідно з документом, міністерство пропонує скасувати постанову уряду №854 від 30 червня 1996 року про затвердження правил роздрібної торгівлі алкоголем.

Повідомляється, що це дозволить знизити регуляторний тиск на суб'єкти господарювання, а також зменшити фінансові та часові витрати бізнесу на виконання неактуальних вимог.

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За інформацією МЕРТ, постанова уряду від 1996 року необгрунтовано вимагає, щоб працівники, які здійснюють зберігання та продаж алкогольних напоїв, мали професійну освіту або підготовку.

"Згідно з даними вимогами, такі працівники повинні мати професійну освіту (підготовку): знати асортимент і якісні характеристики напоїв, ознаки браку, правила підготовки напоїв до продажу, принципи їх розміщення і викладення; правила зберігання та терміни реалізації напоїв; правила роботи з реєстраторами розрахункових операцій, порядок розрахунків з покупцями; види торговельного обладнання, інвентарю та правила користування ними; санітарні норми і правила, правила техніки безпеки, правила пожежної безпеки, вимоги законодавства щодо обмеження продажу алкогольних напоїв", - йдеться в документі.

Крім того, зараз документи, за якими до торговельної мережі надійшли алкогольні напої, повинні містити реєстраційні номери сертифіката, хоча обов'язкова сертифікація алкогольних напоїв була скасована ще в 2015 році.

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У МЕРТ вважають, що скасування таких правил зменшить регуляторний тиск на суб'єкти господарювання, що призводить до певних фінансових і тимчасових витрат, і ні в якому разі не сприяє його розвитку.

Як писав УНН, українська горілка Medoff від компанії-виробника Beverage Trading Company займає четверте місце в експорті України.

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