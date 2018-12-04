Водка Medoff занимает четвертое место в экспорте Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинская водка Medoff занимает четвертое место в экспорте Украины. Об этом сообщает компания-производитель напитка Beverage Trading Company, передает УНН.
Сегодня Medoff экспортируется в более 30 стран мира. Основными странами-импортерами украинского водочного бренда являются Германия, Испания, Италия, Великобритания, Сингапур, Израиль и другие. Экспортные успехи ТМ "Medoff" производители объясняют уникальным защитой напитка от подделок.
"Каждая бутылка Medoff оснащена запатентованным контроллером сечения - после открытия колпачка появляется красный язычок с фирменным гербом, что делает повторное использование бутылки просто невозможным. Колпак разработан специально для бренда Medoff и является ноу-хау на водочном рынке. Покупатель всегда уверен, что пьет оригинальную продукцию", - рассказали в Beverage Trading Company.
Справка: Beverage Trading Company - один из ведущих украинских производителей алкогольных напитков. В портфель продуктов компании входят такие известные водочные бренды, как Medoff, Arctica, Наша Марка, Естественная Коллекция, Mernaya, коньяки и вина Коктебель, слабоалкогольные напитки Longmixer и др.