Горілка Medoff займає четверте місце в експорті України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Українська горілка Medoff займає четверте місце в експорті України. Про це повідомляє компанія-виробник напою Beverage Trading Company, передає УНН.
Сьогодні Medoff експортується у понад 30 країн світу. Основними країнами-імпортерами українського горілчаного бренду є Німеччина, Іспанія, Італія, Велика Британія, Сінгапур, Ізраїль та інші. Експортні успіхи ТМ “Medoff” виробники пояснюють унікальним захистом напою від підробок.
“Кожна пляшка Medoff оснащена запатентованим контролером розтину - після відкриття ковпачка з’являється червоний язичок з фірмовим гербом, що робить повторне використання пляшки просто неможливим. Ковпак розроблений спеціально для бренду Medoff і є ноу-хау на горілчаному ринку. Покупець завжди впевнений, що вживає оригінальну продукцію”, — розповіли у Beverage Trading Company.
Довідка: Beverage Trading Company — один з провідних українських виробників алкогольних напоїв. До портфеля продуктів компанії входять такі відомі горілчані бренди, як Medoff, Arctica, Наша Марка, Природна Колекція, Mernaya, коньяки та вина Коктебель, слабоалкогольні напої Longmixer та ін.