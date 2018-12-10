Опубликован ТОП-10 самых дорогих алкогольных брендов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Китайская водка "Moutai" возглавила список самых дорогих алкогольных брендов в мире. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Brand Finance, передает УНН.
Сообщается, что за год стоимость бренда увеличилась на 73%, достигнув показателя в 21,2 млрд долл.
На втором месте расположился китайский напиток "Wuliangye". За год его цена выросла на 161% – до 14,6 млрд долл. На третьем – водка "Yanghe" стоимостью 7,8 млрд долл. (рост - на 82%).
В десятку самых дорогих алкогольных брендов в мире также вошли Jack Daniels, Johnnie Walker, Hennessy, Finlandia, Smirnoff и Bacardi.
Как писал УНН, украинская водка Medoff от компании-производителя Beverage Trading Company занимает четвертое место в экспорте Украины.