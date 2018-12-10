Опубліковано ТОП-10 найдорожчих алкогольних брендів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Китайська горілка "Moutai" очолила список найдорожчих алкогольних брендів в світі. Про це свідчать дані консалтингової компанії Brand Finance, передає УНН.
Повідомляється, що за рік вартість бренду збільшилася на 73%, досягнувши показника в 21,2 млрд дол.
На другому місці розташувався китайський напій "Wuliangye". За рік його ціна виросла на 161% - до 14,6 млрд дол. На третьому - горілка "Yanghe" вартістю 7,8 млрд дол. (Зростання - на 82%).
У десятку найдорожчих алкогольних брендів в світі також увійшли Jack Daniels, Johnnie Walker, Hennessy, Finlandia, Smirnoff і Bacardi.
Як писав УНН, українська горілка Medoff від компанії-виробника Beverage Trading Company займає четверте місце в експорті України.