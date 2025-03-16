Мера пресечения по делу Ганула: подозреваемого будут держать под стражей без права на залог
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула. Его будут держать под стражей без права внесения залога.
Подозреваемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следствия, приняв решение о содержании фигуранта под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
Суд удовлетворил ходатайство следователей – фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога
Дополнение
В Одессе 14 марта посреди белого дня неизвестный мужчина выстрелил в активиста Демьяна Ганула. Мужчина погиб.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.
По факту убийства активиста Демьяна Ганула открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе.
А уже 15 марта мужчине вручили сообщение о подозрении в убийстве.