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Запобіжний захід у справі Ганула: підозрюваного триматимуть під вартою без права на заставу

Київ • УНН

 • 33198 перегляди

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.

Запобіжний захід у справі Ганула: підозрюваного триматимуть під вартою без права на заставу

Підозрюваному у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідства, ухваливши рішення про тримання фігуранта під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Деталі 

Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави

- йдеться у повідомленні. 

Доповнення

  В Одесі 14 березня посеред білого дня невідомий чоловік вистрілив в активіста Дем'яна Ганула. Чоловік загинув.  

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в Одесу відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста.  

За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

 Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула в Одесі.

 А вже 15 березня чоловіку вручили повідомлення про підозру у вбивстві. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НПУНН-Одеса
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