Мэр Мексики был убит через неделю после назначения

Алехандро Аркос Каталан находился на посту мэра Чильпансинго в мексиканском штате Герреро менее недели, прежде чем был убит. Фотографии того, что, вероятно, является его отрубленной головой, были распространены в соцсетях.

Пишет УНН с ссылкой на CNN.

Алехандро Аркос Каталан, мэр города Чилпансинго был убит через несколько дней после вступления в должность. Об этом сообщили мексиканские власти 6 октября.

По данным некоторых местных СМИ, 43-летний Аркос Каталан был обезглавлен, а его голова была найдена на крыше автомобиля. Фотографию распространили в соцсетях.

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Губернатор мексиканского штата Герреро, в ком находится город Чилпансинго, подтвердил смерть Каталана.

Следует отметить, что тремя днями ранее был застрелен городской менеджер Франсиско Тапиа.

Согласно недавнему отчету Laboratorio Electoral, с июня 2023 года в латиноамериканской стране было убито не менее тридцати политических кандидатов.

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