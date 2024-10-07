Мера Мексики було вбито через тиждень після призначення
Київ • УНН
Алехандро Аркос Каталан, мер Чильпансінго, був убитий менш ніж через тиждень після вступу на посаду. Його обезголовлене тіло знайшли, а фото голови поширили в соцмережах.
Алехандро Аркос Каталан перебував на посаді мера Чильпансінго в мексиканському штаті Герреро менше тижня, перш ніж був убитий. Фотографії того, що, ймовірно, є його відрубаною головою, були поширені в соцмережах.
Пише УНН із посиланням на CNN.
Алехандро Аркос Каталан, мер міста Чилпансінго був убитий через кілька днів після вступу на посаду. Про це повідомила мексиканська влада 6 жовтня.
За даними деяких місцевих ЗМІ, 43-річний Аркос Каталан був обезголовлений, а його голова була знайдена на даху автомобіля. Фотографію поширили в соцмережах.
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Губернатор мексиканського штату Герреро, в кому знаходиться місто Чилпансінго, підтвердив смерть Каталана.
Слід зазначити, що трьома днями раніше був застрелений секретар міськради Франсіско Тапіа.
Вони вбили нашого мера Чилпансінго, Алехандро Аркоса, і лише три дні тому секретаря тієї самої міської ради, Франсіско Тапіа. Вони були на посаді менше тижня. Молоді та чесні чиновники, які прагнули прогресу для своєї громади.
Доповнення
Згідно з нещодавнім звітом Laboratorio Electoral, з червня 2023 року в латиноамериканській країні було вбито не менше тридцяти політичних кандидатів.
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