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Мера Мексики було вбито через тиждень після призначення

Київ • УНН

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Алехандро Аркос Каталан, мер Чильпансінго, був убитий менш ніж через тиждень після вступу на посаду. Його обезголовлене тіло знайшли, а фото голови поширили в соцмережах.

Алехандро Аркос Каталан перебував на посаді мера Чильпансінго в мексиканському штаті Герреро менше тижня, перш ніж був убитий. Фотографії того, що, ймовірно, є його відрубаною головою, були поширені в соцмережах.

Пише УНН із посиланням на CNN.

Алехандро Аркос Каталан, мер міста Чилпансінго був убитий через кілька днів після вступу на посаду. Про це повідомила мексиканська влада 6 жовтня.

За даними деяких місцевих ЗМІ, 43-річний Аркос Каталан був обезголовлений, а його голова була знайдена на даху автомобіля. Фотографію поширили в соцмережах.

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Губернатор мексиканського штату Герреро, в кому знаходиться місто Чилпансінго, підтвердив смерть Каталана.

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Слід зазначити, що трьома днями раніше був застрелений секретар міськради Франсіско Тапіа.

Вони вбили нашого мера Чилпансінго, Алехандро Аркоса, і лише три дні тому секретаря тієї самої міської ради, Франсіско Тапіа. Вони були на посаді менше тижня. Молоді та чесні чиновники, які прагнули прогресу для своєї громади.

- заявив Сенатор Алехандро Морено

Доповнення

Згідно з нещодавнім звітом Laboratorio Electoral, з червня 2023 року в латиноамериканській країні було вбито не менше тридцяти політичних кандидатів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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