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Мелони встретилась с Венсом и фон дер Ляйен в попытке начать "с чистого листа"

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Джорджа Мелони встретилась с вице-президентом США и главой Еврокомиссии на фоне торговой напряженности. Италия выступает посредником для восстановления единства Запада.

Мелони встретилась с Венсом и фон дер Ляйен в попытке начать "с чистого листа"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, что стало первой официальной встречей лидеров США и ЕС с момента вступления Дональда Трампа в должность. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

Встреча, состоявшаяся в кулуарах церемонии инаугурации Папы Льва XVI, состоялась на фоне роста торговой напряженности между Европейским союзом и Соединенными Штатами из-за принятых президентом США Дональдом Трампом пошлин.

Я надеюсь, что сегодняшний день, который знаменует нашу первую встречу, может стать новым началом 

— сказала Мелони, отметив, что саммит является шагом к восстановлению трансатлантического сотрудничества.

После трехсторонней встречи Мелони охарактеризовала переговоры как "конструктивные" и "шаг вперед к восстановлению единства Запада" в сообщении в социальных сетях и подчеркнула роль Италии как посредника между ЕС и США.

Венс поддержал это мнение, отдав должное усилиям Мелони.

Одно из того, что премьер-министр Мелони предложил сделать, и что президент (Еврокомиссии - ред.) и я, очевидно, с радостью приняли, - это выступить посредником между Европой и Соединенными Штатами

 - сказал Венс.

В обсуждении доминировали торговые дискуссии, причем лидеры США и ЕС дали понять, что настроены позитивно.

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Я верю, что у нас будет продуктивный разговор, и надеюсь, что это знаменует начало долгосрочных торговых переговоров, которые принесут пользу как США, так и ЕС 

- сказал Венс.

Фон дер Ляйен высказалась в том же оптимистичном тоне, добавив: "Нас объединяет то, что мы оба хотим хорошей сделки для обеих сторон".

Воскресная встреча прошла на фоне продолжения торговой напряженности между ЕС и США. Недавно Европейская комиссия пригрозила ввести пошлины для крупных американских производителей самолетов, тогда как Трамп назвал ЕС таким, что "отчаянно нуждается" в торговом соглашении.

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Несмотря на то, что во время короткой беседы на похоронах Папы в прошлом месяце была достигнута договоренность о встрече, официальная встреча фон дер Ляйен и Трампа до сих пор не состоялась.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз обходится с США очень несправедливо и хуже Китая. Это произошло после договоренностей между США и Китаем о снижении пошлин.

Лилия Набока

Лилия Набока

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