Мелоні зустрілась з Венсом та фон дер Ляйєн у спробі почати "з чистого листа"
Київ • УНН
Джорджа Мелоні зустрілася з віцепрезидентом США та головою Єврокомісії на тлі торговельної напруги. Італія виступає посередником для відновлення єдності Заходу.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зустрілась у Римі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, що стало першою офіційною зустріччю лідерів США та ЄС з моменту вступу Дональда Трампа на посаду. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.
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Зустріч, що відбулася в кулуарах церемонії інавгурації Папи Лева XVI, відбулася на тлі зростання торговельної напруги між Європейським союзом і Сполученими Штатами через ухвалені президентом США Дональдом Трампом мита.
Я сподіваюся, що сьогоднішній день, який знаменує нашу першу зустріч, може стати новим початком
Після тристоронньої зустрічі Мелоні охарактеризувала переговори як "конструктивні" та "крок вперед до відновлення єдності Заходу" у повідомленні у соціальних мережах та наголосила на ролі Італії як посередника між ЄС та США.
Венс підтримав цю думку, віддавши належне зусиллям Мелоні.
Одне з того, що прем'єр-міністр Мелоні запропонував зробити, і що президент (Єврокомісії - ред.) і я, очевидно, з радістю прийняли, - це виступити посередником між Європою і Сполученими Штатами
В обговоренні домінували торгові дискусії, причому лідери США та ЄС дали зрозуміти, що налаштовані позитивно.
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Я вірю, що ми матимемо продуктивну розмову, і сподіваюся, що це знаменує початок довгострокових торгових переговорів, які принесуть користь як США, так і ЄС
Фон дер Ляйєн висловилася в тому ж оптимістичному тоні, додавши: "Нас поєднує те, що ми обидва хочемо гарної угоди для обох сторін".
Недільна зустріч пройшла на тлі продовження торгової напруженості між ЄС і США. Нещодавно Європейська комісія пригрозила запровадити мита для великих американських виробників літаків, тоді як Трамп назвав ЄС таким, що "відчайдушно потребує" торгової угоди.
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Незважаючи на те, що під час короткої бесіди на похороні Папи минулого місяця було досягнуто домовленості про зустріч, офіційна зустріч фон дер Ляйєн і Трампа досі не відбулася.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз поводиться з США дуже несправедливо і є гіршим за Китай. Це сталося після домовленостей між США та Китаєм щодо зниження мит.