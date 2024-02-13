Мелиорация, водообеспечение, строительство укрытий для учебных заведений: Канада поможет Одесской области реализовать ряд проектов

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Натальей Цмоць, передает УНН.

Реализация проектов по мелиорации и водообеспечению, строительство укрытий для учебных заведений и экономическую составляющую развития Одесской области - обсудили сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Натальей Цмоць - пишет Кипер, добавляя, что это ее первый визит в Одесскую область.

В следующий раз стороны договорились провести встречу с представителями бизнеса Одесской области.

"Несмотря на войну наш регион остается интересным для инвесторов. Спасибо Канаде за помощь и поддержку в это непростое для Украины время", - пишет Кипер.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.

Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.