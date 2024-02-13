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Меліорація, водозабезпечення, будівництво укриттів для закладів освіти: Канада допоможе Одещині реалізувати ряд проєктів

Меліорація, водозабезпечення, будівництво укриттів для закладів освіти: Канада допоможе Одещині реалізувати ряд проєктів

Київ • УНН

 • 108226 перегляди

Голова Одеської обласної державної адміністрації зустрівся з послом Канади, щоб обговорити проекти рекультивації земель, укриття для шкіл та економічний розвиток Одеської області.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць, передає УНН

Реалізація проєктів щодо меліорації та водозабезпечення, будівництво укриттів для закладів освіти та економічну складову розвитку Одещини - обговорили сьогодні з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць 

- пише Кіпер, додаючи, що це її перший візит на Одещину.

Наступного разу сторони домовилися провести зустріч із представниками бізнесу Одещини.

"Попри війну наш регіон лишається цікавим для інвесторів. Дякуємо Канаді за допомогу та підтримку в цей непростий для України час", - пише Кіпер.

Додамо

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.

Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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