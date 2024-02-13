Меліорація, водозабезпечення, будівництво укриттів для закладів освіти: Канада допоможе Одещині реалізувати ряд проєктів
Київ • УНН
Голова Одеської обласної державної адміністрації зустрівся з послом Канади, щоб обговорити проекти рекультивації земель, укриття для шкіл та економічний розвиток Одеської області.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць, передає УНН.
Реалізація проєктів щодо меліорації та водозабезпечення, будівництво укриттів для закладів освіти та економічну складову розвитку Одещини - обговорили сьогодні з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць
Наступного разу сторони домовилися провести зустріч із представниками бізнесу Одещини.
"Попри війну наш регіон лишається цікавим для інвесторів. Дякуємо Канаді за допомогу та підтримку в цей непростий для України час", - пише Кіпер.
Додамо
Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.
Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.
У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.