Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
federalnoe-byuro-rassledovaniiФедеральное бюро расследований
meksikaМексика
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  139605 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  139906 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  141896 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  129727 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109247 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126900 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125389 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119490 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115237 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102055 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми

Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми

  •  5505 просмотра
The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву

The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву

  •  7431 просмотра
Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности

Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности

  •  6762 просмотра
Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде

Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде

  •  6006 просмотра
Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов

Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов

  •  6945 просмотра
Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

  •  8713 просмотра
В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены

В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены

  •  8819 просмотра
Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех

Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех

  •  9062 просмотра
Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе

Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе

  •  7932 просмотра
Полиция расследует действия по препятствованию доступа государства к стратегической информации о проектировании АЭС

Полиция расследует действия по препятствованию доступа государства к стратегической информации о проектировании АЭС

  •  6932 просмотра

Популярные

Зеленский очертил ключевые темы для Саммита мира: энергетика, судоходство, гуманитарные вопросы

Зеленский очертил ключевые темы для Саммита мира: энергетика, судоходство, гуманитарные вопросы

  •  17934 просмотра
Обмен пленными с россией "всех на всех" возможен через мирный саммит - Зеленский

Обмен пленными с россией "всех на всех" возможен через мирный саммит - Зеленский

  •  24954 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

  •  30400 просмотра
Обновление данных в ТЦК: в Генштабе рассказали, как часто надо проходить ВЛК

Обновление данных в ТЦК: в Генштабе рассказали, как часто надо проходить ВЛК

  •  41320 просмотра
россияне вряд ли применят ядерное оружие, потому что ценят жизнь, власть и деньги - Зеленский

россияне вряд ли применят ядерное оружие, потому что ценят жизнь, власть и деньги - Зеленский

  •  35652 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  250229 просмотра

Публикации

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

  •  111044 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  276366 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  286655 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  307350 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  334786 просмотра

Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми

Трое пропавших серферов, двое австралийцев и один американец, были найдены мертвыми вблизи Энсенады, Мексика.

Криминал и ЧП •   •  5505 просмотра
Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми

The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву

В случае избрания президентом Трамп планирует потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, за исключением помощи Украине.

Экономика •   •  7431 просмотра
The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву

Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности

Украина готова усилить сотрудничество с ЕС в противодействии киберугрозам со стороны России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война •   •  6762 просмотра
Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности

Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде

Трое граждан Индии были арестованы и обвинены в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало серьезный дипломатический конфликт между двумя странами.

политика •   •  6006 просмотра
Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде

Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов

G7 планирует выделить Киеву 50 миллиардов долларов помощи из замороженных российских активов, а США ведут переговоры о подписании соглашения на саммите G7 в июне.

Война •   •  6945 просмотра
Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов

Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

Страны-участницы Мирного саммита в Швейцарии 15-16 июня выработают общую переговорную позицию и передадут ее России как первый шаг к справедливому миру в Украине.

Война •   •  8713 просмотра
Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены

Фонд государственного имущества Украины продал "Львовдипрокоммунстрой" на аукционе за 15 миллионов гривен, что в 59 раз превышает стартовую цену в 255,2 тысячи гривен.

Общество •   •  8819 просмотра
В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены

Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех

Четыре человека, в том числе ребенок и две пожилые женщины, получили ранения, когда гражданское офисное здание в Харькове загорелось из-за падения обломков сбитого иранского беспилотника "Шахид".

Война •   •  9062 просмотра
Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех

Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Каир, Египет, для участия во встречах по посредничеству в прекращении огня и освобождении заложников в конфликте в Газе.

Война •   •  7932 просмотра
Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе

Полиция расследует действия по препятствованию доступа государства к стратегической информации о проектировании АЭС

Полиция расследует действия должностных лиц Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" по факту незаконного препятствования доступа государства к стратегической информации по проектированию атомных электростанций и участия в управлении предприятием, что потенциально угрожает интересам Украины во время войны.

политика •   •  6932 просмотра
Полиция расследует действия по препятствованию доступа государства к стратегической информации о проектировании АЭС