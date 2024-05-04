Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми

Американский и двое австралийских туристов, которые пропали без вести в штате Нижняя Калифорния в Мексике, найдены мертвыми, сообщает полиция США, пишет УНН.

Детали

Двух братьев-австралийцев в возрасте 30 и 33 лет и американца в возрасте 33 лет в последний раз видели 27 апреля, по данным прокуратуры в северо-западном штате Мексики.

Как сообщает информационное агентство AFP, в пятницу американское ФБР подтвердило, что три тела, найденные в Санто-Томас, являются пропавшими без вести. Больше о личностях ФБР ничего не разглашает.

Место обнаружения находится примерно в 45 километрах от Энсенады, где трое должны были провести ночь.

Трое граждан Мексики были допрошены, сообщили власти штата в четверг. Однако неясно, были ли они причастны к исчезновениям.

Мексика и Никарагуа разорвали отношения с Эквадором