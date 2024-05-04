Мексика: трьох зниклих серферів знайшли мертвими
Київ • УНН
Троє зниклих серферів, двоє австралійців і один американець, були знайдені мертвими поблизу Енсенади, Мексика.
Американський і двоє австралійських туристів, які зникли безвісти в штаті Нижня Каліфорнія в Мексиці, знайдені мертвими, повідомляє поліція США, пише УНН.
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Двох братів-австралійців у віці 30 і 33 років і американця у віці 33 років востаннє бачили 27 квітня, за даними прокуратури в північно-західному штаті Мексики.
Як повідомляє інформаційне агентство AFP, у п'ятницю американське ФБР підтвердило, що три тіла, знайдені в Санто-Томас, є зниклими безвісти. Більше про особи ФБР нічого не розголошує.
Місце виявлення знаходиться приблизно в 45 кілометрах від Енсенади, де троє мали провести ніч.
Троє громадян Мексики були допитані, повідомила влада штату в четвер. Однак неясно, чи були вони причетні до зникнень.
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