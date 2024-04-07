Мексика и Никарагуа разорвали отношения с Эквадором

Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором после рейда в посольстве, где был арестован бывший вице-президент Эквадора. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Мексика и Никарагуа объявили о приостановлении дипломатических отношений с Эквадором в результате инцидента, который произошел в посольстве Мексики в Кито.

Сотрудники эквадорской службы безопасности провели обыск в посольстве и арестовали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который находился на территории посольства.

Инцидент вызвал гневное осуждение со стороны Мексики и Никарагуа.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал рейд "грубым нарушением международного права и суверенитета" и приказал приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

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