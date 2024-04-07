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Мексика и Никарагуа разорвали отношения с Эквадором
Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором после того, как эквадорские силы безопасности совершили рейд на мексиканское посольство в Кито и арестовали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который находился там как беженец.
Великобритания разворачивает военно-морские силы для помощи Газе через новый морской коридор
Соединенное Королевство развертывает военно-морские силы и создает морской коридор с Кипра для увеличения доставки помощи в Газу, включая временный пирс, корабль Королевского военно-морского флота для транспортировки помощи, логистическую поддержку и финансирование в размере 9,7 млн фунтов стерлингов.
7 апреля: Всемирный день здоровья, Международный день бобра
Сегодня, седьмого апреля, все сторонники здорового образа жизни, люди, которые заботятся о своем организме, могут присоединиться к Всемирному дню здоровья. Целью события является акцент на важности здоровья в нашей жизни, привлечение человечества к решению физических и ментальных проблем, повышение осведомленности о различных заболеваниях
Полиция Киева задержала подозреваемых с вероятными наркотиками
В столице Украины правоохранительные органы задержали злоумышленников, которые вероятно имели с собой вещества похожие на наркотики.
рф в захваченном Мариуполе предлагает ипотеку вместо жилья: росбанки зарабатывают на страданиях людей
Оккупанты во временно оккупированном Мариуполе предлагают ипотеку вместо выдачи жилья, жителям, которые потеряли дом.
Грузовое судно подверглось ракетному обстрелу у побережья Йемена: повреждений нет
Грузовое судно было атаковано двумя ракетами вблизи портового города Ходейда, Йемен, но никто не пострадал и судно не было повреждено.
Украинская борчиха получила олимпийскую лицензию на Олимпийские Игры-2024
Украинская борчиха Оксана Ливач получила лицензию на Олимпийские игры-2024 года в женской борьбе, победив четырехкратную олимпийскую призерку Марию Стадник на европейском отборочном турнире в Баку.
Атаки беспилотников поразили населенные пункты в белгородской области рф
Населенные пункты в белгородской области рф были атакованы беспилотниками, что повлекло пожары, повреждения зданий, транспортных средств, а также разрыв газопровода.
Минветеранов очертило ключевые направления своей работы
Министерство по делам ветеранов объявило свои основные направления деятельности: реабилитация (психологическая, физическая, спортивная), переквалификация и профессиональная адаптация для трудоустройства, поддержка ветеранского бизнеса, жилищные программы и диджитализация для предоставления услуг без бумажного документооборота.
Пророссийский кандидат победил на выборах президента Словакии
Пророссийский кандидат Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии с 53% голосов во втором туре, укрепив связи Центральной Европы с москвой.