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Медведчук раскрыл данные о секретном подразделении ВСУ - Баканов

Киев • УНН

 • 30399 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Виктор Медведчук передал Тарасу Козаку информацию о секретном подразделение ВСУ, что предназначалась для спецслужб РФ. Об этом сказал председатель СБУ Иван Баканов на брифинге по уведомлении о подозрении народным депутатам Украины, передает корреспондент УНН.

Медведчук раскрыл данные о секретном подразделении ВСУ - Баканов

Цитата

"Второе уголовное производство, о котором мы хотели поговорить, касается и господина Медведчука, и господина Козака. Этот эпизод произошел в августе 2020 года. В частности, господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВС Украины, его личном составе и боевой подготовке", - сказал Баканов.

Детали

По мнению следствия, информация предназначалась для спецслужб РФ.

Также по его словам, еще один эпизод в этом производстве касается безопасности государства в информационной сфере и защите Украины против РФ.

"Речь идет о подготовке обеими фигурантами проекта под названием "Луч"... Настоящая цель - создание инфраструктуры влияния в пользу РФ за трудовых мигрантов, которые из Украины едут в РФ", - сообщил глава СБУ.

Контекст

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента. И хотя сама Венедиктова не называет имен нардепов, а лишь указывает по одному инициалу "М" и "К", УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Как сообщал УНН, сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата от “Оппозиционного платформы — За жизнь” Виктора Медведчука.

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В начале марта этого года Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. Вопросы касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых “пленках Медведчука-Суркова”.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали, как Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, приобщены к уголовному производству.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аудиозапись телефонного разговора, вероятно, Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова — это не последний разговор, и будут еще.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.

Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.

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