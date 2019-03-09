Почти 300 тысяч жителей Черкасской области получат субсидию наличными

"Мы начали монетизацию субсидий. Что это значит? Теперь государство будет давать деньги не коммунальным предприятиям, а самим потребителям. В Черкасской области наличными в марте получат субсидию 293 тыс. домохозяйств", - отметил Глава государства.

При этом он добавил, что также для 363 тыс. жителей области будут перечислены пенсии. Также малообеспеченные пенсионеры области дополнительную выплату ежегодной компенсации. В Черкасской области таких 83 тыс. - они получат по 2410 грн.

Напомним, украинские субсидианты смогут получать денежную помощь с 12 марта этого года. Их будут начислять 12 числа каждого месяца.

На выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг наличными в марте направят более 5,6 млрд грн.