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Почти 300 тысяч жителей Черкасской области получат субсидию наличными

Почти 300 тысяч жителей Черкасской области получат субсидию наличными

Киев  •  УНН

 • 9113 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Почти 300 тыс. жителей Черкасской области получит субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг наличными. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Черкассах, передает корреспондент УНН.

"Мы начали монетизацию субсидий. Что это значит? Теперь государство будет давать деньги не коммунальным предприятиям, а самим потребителям. В Черкасской области наличными в марте получат субсидию 293 тыс. домохозяйств", - отметил Глава государства.

При этом он добавил, что также для 363 тыс. жителей области будут перечислены пенсии. Также малообеспеченные пенсионеры области дополнительную выплату ежегодной компенсации. В Черкасской области таких 83 тыс. - они получат по 2410 грн.

Напомним, украинские субсидианты смогут получать денежную помощь с 12 марта этого года. Их будут начислять 12 числа каждого месяца.

На выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг наличными в марте направят более 5,6 млрд грн.

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