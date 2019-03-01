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На виплату субсидій готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн

На виплату субсидій готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. На виплату субсидій на оплату послуг житлово-комунальних послуг готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи в парламенті на годині запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

"Всього для забезпечення виплат субсидій готівкою в березні місяці буде направлено 5 млрд 663 млн 211 тисяч 195 грн 29 копійок", - зазначив міністр.

За його словами, ці кошти виділені в межах окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики.

При цьому він додав, що одержувачі субсидії у готівковій формі отримають повний рахунок за послуги ЖКГ і мають оплатити його отриманими грошима. Водночас наявність боргу автоматично скасує отримання субсидії. 

Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли "живі" гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.

З травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 тисяч домогосподарств, з них 3,5 тисячі домогосподарств отримали відмову вже цього року.

Українські Національні Новини

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