На виплату субсидій готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн

"Всього для забезпечення виплат субсидій готівкою в березні місяці буде направлено 5 млрд 663 млн 211 тисяч 195 грн 29 копійок", - зазначив міністр.



За його словами, ці кошти виділені в межах окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики.



При цьому він додав, що одержувачі субсидії у готівковій формі отримають повний рахунок за послуги ЖКГ і мають оплатити його отриманими грошима. Водночас наявність боргу автоматично скасує отримання субсидії.



Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли "живі" гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.



З травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 тисяч домогосподарств, з них 3,5 тисячі домогосподарств отримали відмову вже цього року.