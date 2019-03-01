Українці у березні отримають субсидії готівкою

"Пенсійний фонд, "Укрпошта" і "Ощадбанк" уже отримали 731 реєстр отримувачів субсидій. Виплати субсидій пенсіонерам розпочнуться з 4 березня одночасно з пенсійними виплатами, а з 12 березня люди, які не є пенсіонерами, отримають кошти на оплату житлово-комунальних послуг у відділеннях "Ощадбанку" після пред'явлення паспорта та ідентифікаційного коду", - повідомив раніше міністр соціальної політики Андрій Рева.

Таке поняття як обов'язковий платіж скасовується. Домогосподарство отримає субсидію готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію, а кошти, які залишаться після оплати комуналки, може використати на свій розсуд.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року, у домогосподарства буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на новий період 2019-2020 років не призначатимуть.

Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Тому усім отримувачам субсидій потрібно обов’язково подати заяву і декларацію про доходи в управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення допомоги стосуватиметься лише тих, хто звернувся за субсидією вперше у 2019 році.

Паралельно з запущеною у березні моделю монетизації, що передбачає виплату субсидій готівкою, діятиме запущена з січня 2019 року монетизація, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через "Ощадбанк", і за результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій одержувачам готівкою.

Тож, усі, кому призначено субсидію з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні прийдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні - за квітневу комуналку.

Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться індексація пенсій, однак, відбудеться автоматичний перерахунок пенсійних виплат у перший місяць весни лише для 10,2 мільйона пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме 255 гривень.