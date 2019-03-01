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З березня розпочнеться індексація пенсій

З березня розпочнеться індексація пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. З березня в Україні розпочнеться індексація пенсій, однак, відбудеться автоматичний перерахунок пенсійних виплат у перший місяць весни лише для 10,2 мільйона пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме 255 гривень. Про це раніше повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.

"На виконання закону про загальнообов’язкове пенсійне страхування урядом було визначено порядок і дату щорічної індексації, а саме з 1 березня 2019 року", - повідомив міністр.

З його слів, коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати, доходу, з якого було сплачено внески, становить 1,17.

"На 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані для 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме 255 грн. Це не означає, що усі отримають однаково 255 гривень, адже кошти розподіляються відповідно до формули. Реальне підвищення відбудеться для 8 мільйонів пенсіонерів, але підвищення не буде меншим за 100 гривень", - пояснив Рева.

Урядовець також наголосив на доплаті до пенсійних виплат для тих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, але через малий розмір заробітку мають низьку пенсію.

"У 2019 році пропонується здійснити доплату до пенсії 1 мільйону 900 тисячам пенсіонерів у розмірі 2410 гривень. Чому саме така сума? Йдеться про додатковий ресурс, який було отримано від закону про "євробляхи", і вперше в Україні повернуто на користь пенсіонерів", - додав міністр.

"Звертаю увагу на те, що йдеться про підтримку для тих громадян, які мають повний страховий стаж, хто багато працював, але має низькі пенсії", - заявив Рева.

Нагадаємо, в уряді вважають, що всі переселенці отримують пенсію вчасно.

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