В уряді вважають, що всі переселенці отримують пенсію вчасно

"Сьогодні усі люди, які реально є переселенцями, які постійно проживають на території, підконтрольній українській владі, всі необхідні пенсійні виплати отримують. Щодо встановлення інших механізмів, над цим сьогодні Міністерство соціальної політики працює. Тим не менше, всі пенсійні виплати ми намагаємося робити вчасно і у повному обсязі", - зазначив віце-прем'єр.



За його словами, заборгованість створила не українська держава – всі проблеми із виплатами пенсій були спричинені захопленням Росією частини території Донецької і Луганської областей, тому відповідальність за соціальні негаразди несе виключно РФ.



"Будь-які проблеми з виплатою пенсій на окупованій території були спричинені виключно захопленням цієї території РФ, і вся відповідальність за ці соціальні негаразди, які там сьогодні відбуваються, і те, в якому жахливому стані там уся соціальна сфера, лежить виключно на окупаційній владі, зокрема РФ. Ми безумовно шукаємо механізми, у нас немає історії про те, що кошти кудись ідуть. Усі борги, які є перед будь-якими людьми, ми виплачуємо згідно з законами України", - додав Розенко.

При цьому він наголосив, що всі свої зобов’язання держава перед переселенцями виконує.



Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України ще працює над проектом порядку соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, який може бути винесений на розгляд уряду у 2019 році.



Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 20 грудня 2018 року залишив без задоволення касаційну скаргу Кабміну на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 червня 2017 року, чим фактично визнав незаконними перевірки внутрішньо переміщених осіб для отримання соціальних виплат.