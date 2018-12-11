Рева розповів, коли уряд розгляне порядок виплати пенсій переселенцям
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики України ще працює над проектом порядку соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, який може бути винесений на розгляд уряду у 2019 році. Про це розповів у коментарі УНН міністр соціальної політики України Андрій Рева.
"Там у нас дуже багато дірок. По внутрішньо переміщених (особах – ред.) будемо думати, як унормувати і зробити так, щоб там дірок не було… Ми опрацьовуємо, обговорюємо (проект порядку соціальних виплат переселенцям – ред.)", - сказав міністр.
За його словами, цей проект буде винесений на розгляд уряду, коли буде готовим і пройде всі регламентні процедури. На уточнення про те, чи може бути винесений проект рішення щодо порядку виплат пенсій для тимчасово переміщених осіб до кінця року, чи вже у наступному році, Рева сказав: "Подивимося. Я не форсую події поки що".
Він не виключив, що це, скоріш за все, може бути вже у 2019 році.
Рева пояснив, що проблема полягає у тому, що "ми не знаємо, кому виплачуємо там пенсії".
"Тому що для того, щоб знати, кому платиш, треба фізично ідентифікувати людину, якщо вона живе на непідконтрольній території. Якщо вона отримує пенсію за довіреністю або за чимось іншим, ви її бачите? Хто її бачить? Чи померла вона, чи жива, звідки ми можемо дізнатися, якщо там немає ні органів влади, ні підрозділів Міністерства юстиції. Тобто, є багато питань", - резюмував міністр.
Як повідомляв УНН, новий порядок виплати пенсій громадянам України, які проживають на окупованих територіях, з урахуванням рішення Верховного суду, готують у Міністерстві соціальної політики.