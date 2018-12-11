Рева розповів, коли уряд розгляне порядок виплати пенсій переселенцям

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики України ще працює над проектом порядку соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, який може бути винесений на розгляд уряду у 2019 році. Про це розповів у коментарі УНН міністр соціальної політики України Андрій Рева.