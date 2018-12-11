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Рева рассказал, когда правительство рассмотрит порядок выплаты пенсий переселенцам

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство социальной политики Украины еще работает над проектом порядка социальных выплат внутренне перемещенным лицам, который может быть вынесен на рассмотрение правительства в 2019 году. Об этом рассказал в комментарии УНН министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Рева рассказал, когда правительство рассмотрит порядок выплаты пенсий переселенцам

"Там у нас очень много дыр. По внутренне перемещенным (лицам - ред.) будем думать, как нормировать и сделать так, чтобы там дырок не было... Мы прорабатываем, обсуждаем (проект порядка социальных выплат переселенцам - ред.)", - сказал министр.

По его словам, этот проект будет вынесен на рассмотрение правительства, когда будет готов и пройдет все регламентные процедуры. На уточнение о том, может ли быть вынесен проект решения о порядке выплат пенсий для временно перемещенных лиц до конца года, или уже в следующем году, Рева сказал: "Посмотрим. Я не форсирую события пока".

Он не исключил, что это, скорее всего, может быть уже в 2019 году.

Рева объяснил, что проблема заключается в том, что "мы не знаем, кому выплачиваем там пенсии".

"Потому что для того, чтобы знать, кому платишь, надо физически идентифицировать человека, если он живет на неподконтрольной территории. Если он получает пенсию по доверенности или по чем-то иным, вы его видите? Кто его видит? Умер ли он, жив ли, откуда мы можем узнать, если там нет ни органов власти, ни подразделений Министерства юстиции. То есть, есть много вопросов", - резюмировал министр.

Как сообщал УНН, новый порядок выплаты пенсий гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, с учетом решения Верховного суда, готовят в Министерстве социальной политики.

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