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У Мінсоцполітики готують новий порядок виплати пенсій українцям на окупованих територіях

У Мінсоцполітики готують новий порядок виплати пенсій українцям на окупованих територіях

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Новий порядок виплати пенсій громадянам України, які проживають на окупованих територіях, з урахуванням рішення Верховного суду, готують у Міністерстві соціальної політики. Про це в інтерв’ю  УНН розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

“Ми відпрацьовуємо механізм. Готується новий порядок з урахуванням рішення суду. Суд постановив, що незаконним є проведення перевірок і додатковий контроль”, — повідомив Шамбір.

Водночас він зауважив, що головна проблема полягає у неможливості платити пенсії на окупованих територіях, адже доступ туди відсутній.

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“Доступу туди немає абсолютно. Банківська система не працює, органів Пенсійного фонду там немає, ми не знаємо, чи ці люди живі, чи ні, тобто зв’язку абсолютно немає. Наше основне завдання — це виплата пенсій безпосередньо людині. Якщо ми будемо платити її представнику, чи за довіреністю будь-кому, то є ризик того, що людина ці гроші не отримає. Через це ми і ставимо завдання — виплата безпосередньо людині, саме з цим і пов’язаний контроль. Ми повинні контролювати, чи людина перебуває на підконтрольній території, і чи вона сама отримує пенсію. Бо є дуже багато випадків, коли за рішенням судів виплачується через представника, і ми вже зараз виявляємо випадки, що пенсія виплачується навіть бойовикам”, — розповів заступник міністра.

Він наголосив, що проводитимуться заходи для того, щоб уникнути отримання пенсій третіми людьми.

“З іншої сторони, ми робимо все, щоб переміщені не мали жодних проблем із отриманням пенсії. Для цього ми спростили перевірки: людина вже може не звертатись до Пенсійного фонду чи органу соцзахисту, вона буде отримувати пенсію в Ощадбанку, який буде проводити ідентифікацію людини і повідомляти нам. Ми спрощуємо механізм цього отримання, але щодо тих людей, які переміщуються на непідконтрольну територію, ми повинні контролювати чи вони є, чи вони самі отримують пенсію”, — пояснив Шамбір.

Раніше в уряді пообіцяли врегулювати питання виплати пенсій на окупованих територіях.

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