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В уряді розповіли, кому очікувати на підвищення пенсії цього року

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Людям, котрі мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, можуть підвищити пенсії вже цього року. Проте це стане можливим за умови наявності ресурсу у Пенсійному фонді. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає УНН з посиланням прес-службу чиновника.

“За умови наявності ресурсу у Пенсійному фонді України, підвищення пенсій людям, котрі мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, відбудеться вже у цьому році”, — запевнив Розенко.

Як уточнив він, це наступний етап пенсійної реформи, але для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства.

“Є звернення Президента України до уряду щодо цього, є відповідні ініціативи уряду”, — сказав Розенко.

Віце-прем’єр вважає несправедливою ситуацію, коли люди з великим страховим стажем у жовтні минулого року отримали мізерні надбавки до пенсії.

“Я сподіваюся, що Мінсоцполітики виконає відповідні доручення і внесе на розгляд уряду, а уряд вже внесе на розгляд Верховної Ради зміни до законодавства, які врегулюють цей механізм”, — зазначив він.

Нагадаємо, за словами Розенка, за підсумками розслідування щодо затримки виплат пенсій у липні має бути з'ясована реальна причина цієї ситуації. Зокрема потрібно з'ясувати, чому Пенсійний фонд, який вчасно звернувся за наданням грошей, їх не отримав.

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