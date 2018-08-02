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В правительстве рассказали, кому ожидать повышения пенсии в этом году

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Людям, у которых большой трудовой стаж, но была низкая зарплату, могут повысить пенсии в этом году. Однако это станет возможным при условии наличия ресурса в Пенсионном фонде. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН со ссылкой пресс-службу чиновника.

“При наличии ресурса в Пенсионном фонде Украины, повышение пенсий людям, у которых большой трудовой стаж, но была низкая зарплата, состоится уже в этом году”, — заверил Розенко.

Как уточнил он, это следующий этап пенсионной реформы, но для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство.

“Есть обращение Президента Украины к правительству относительно этого, есть соответствующие инициативы правительства”, — сказал Розенко.

Вице-премьер считает несправедливой ситуацию, когда люди с большим страховым стажем в октябре прошлого года получили мизерные надбавки к пенсии.

“Я надеюсь, что Минсоцполитики выполнит соответствующие поручение и внесет на рассмотрение правительства, а правительство уже внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в законодательство, которые урегулируют этот механизм”, — отметил он.

Напомним, по словам Розенко, по итогам расследования относительно задержки выплат пенсий в июле предстоит выяснить реальную причину этой ситуации. В частности нужно выяснить, почему Пенсионный фонд, который вовремя обратился за предоставлением денег, их не получил.

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