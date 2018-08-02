Затримка пенсій: Розенко назвав мету розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За підсумками розслідування щодо затримки виплат пенсій у липні має бути з'ясована реальна причина цієї ситуації. Зокрема потрібно з'ясувати, чому Пенсійний фонд, який вчасно звернувся за наданням грошей, їх не отримав. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу посадовця.
“У результаті проведення розслідування щодо затримки виплат пенсій у липні має бути названа реальна причина, яка призвела до такої неприпустимої ситуації”, — наголосив Розенко.
На його думку, затримка із виплатою пенсій відбулась не через Пенсійний фонд, адже він у цій ситуації є свого роду касою, куди надходять кошти, які відразу виплачуються людям. ПФУ не займається бізнесом чи управлінням коштів.
“Певні розриви в касових розрахунках відбуваються через механізм надходження коштів до Пенсійного фонду, але це не є кризовою ситуацією. Це стандартна ситуація, яка завжди врегульовувалася через взаємодію у трикутнику Мінсоцполітики-Мінфін-Держказначейство”, — пояснив Розенко.
За словами віце-прем’єра, необхідно ґрунтовно розібратися чому зараз у цьому трикутнику не було вчасно прийняте управлінське рішення щодо надання позики Пенсійному фонду. Потрібно з’ясувати який фактор спрацював і чому Фонд, який вчасно звернувся за наданням позики, цієї позики не отримав.
Розенко переконаний, що після розслідування будуть зроблені висновки і до кінця року жодних затримок з пенсіями в Україні не буде, а взаємодія між фінансовими і соціальними органами буде більш тісною.
Віце-прем’єр також зауважив, що на сьогодні ситуація із затримкою пенсій повністю врегульована і всі виплати здійснені.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року Казначейство перерахувало Пенсійному фонду на виплату пенсій та проведення інших витрат 110,4 млн гривень.